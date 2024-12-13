Расслабляет круче, чем массаж: чесатели спины за час зарабатывают 100 долларов

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От 10 тысяч рублей или 100 долларов за час зарабатывают в США профессиональные "чесатели" спины с длинными и острыми ногтями.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain массаж

Девушки аккуратно водят по спине, рукам, ногам, ушам и коже головы клиента. А чтобы доставить максимальное удовольствие, они используют перья и мягкие кисточки. В соцсетях такие мастера почесывания публикуют фото и видео очень довольных клиентов, и это работает — места на данную услугу раскупают на недели вперед, пишет The Wall Street Journal.

Учёные считают, что легкое почесывание высвобождает окситоцин, дофамин и эндорфин — мощный гормональный коктейль. Из-за этого человек засыпает и максимально расслабляется, даже лучше, чем при классическом массаже.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник.



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