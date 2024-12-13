Цены кусаются! Во сколько россиянам обойдётся украшение ёлки в этом году?

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Стало известно, сколько россияне потратят в этом году, чтобы нарядить ёлку.

Фото: commons.wikimedia.org by Digidreamgrafix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рождественская свеча, снеговик

Среднюю стоимость посчитали исходя из средней цены одного набора гирлянд, четырех наборов елочных игрушек и четырех штук мишуры. Этот набор декора будет стоить 4188 рублей, что на 15 процентов дороже, чем в начале декабря 2023 года.

Больше всего подорожали: набор игрушек (на 16%, до 753 руб.); гирлянды (на 15%, до 604 руб.); мишура (на 11%, до 143 руб.).

Уточнения

Новогоднее дерево — настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году.



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