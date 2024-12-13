Бойцы СВО с чистого листа начнут свои кредитные истории

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый замглавы комитета по просвещению в ГД Яна Лантратова предложила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной аннулировать кредитные истории мужчин, заключивших контракт с Минобороны на срок от 1 года.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Для этого им нужно будет только написать заявление. Это поможет улучшить финансовое положение как участников, так и их родных.

Таким образом им будет проще вернуться к своей обычной жизни после службы на СВО.

Уточнения

Кредитная история — история исполнения физическим лицом обязательств по кредитам и займам, собираемая из различных источников: банков, кредитных организаций, правительственных органов.



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