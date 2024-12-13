Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В этом году в Подмосковье было зарегистрировано более 66 тысяч новорожденных, как сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина за столом с документами

Родители имеют возможность зарегистрировать своего малыша и получить необходимые документы прямо в роддоме или перинатальном центре. Кроме того, можно сразу оформить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или получить специальный подарочный набор "Я родился в Подмосковье".

В министерстве подчеркнули, что с начала года было выплачено свыше семи миллиардов рублей на различные меры поддержки семей, имеющих детей. Вдобавок, на днях в регионе была введена новая выплата в размере 300 тысяч рублей для семей, ожидающих третьего ребенка, передает РИА Новости.

Уточнения

Моско́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, но фактически — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.