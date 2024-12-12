В полёте по России скучно не будет: в самолётах раньше срока появится Wi-Fi

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Раньше срока, к 2027 году, в российских авиалайнерах появится Wi-Fi.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Для этого создают низкоорбитальную спутниковую группировку, аналогичной Starlink Илона Маска. Запуск всей сетки из 270 космических аппаратов случится к 2027 году.

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, в 2026 году запуск четырёх спутников обеспечит высокоскоростной интернет в поездах.

"Они прежде всего обеспечат доступность быстрого интернета вдоль Северного морского пути на территории Арктики, Дальнего Востока. Высокий эллипс как раз обеспечивает хорошее покрытие", — заявил Максут Шадаев на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

Работы проводят с опережением графика: ранее "Роскосмос" планировал запуск аналога Starlink только к 2030 году.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности «Роско́смос» — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году путём преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос».



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