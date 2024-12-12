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Новый год на СВО: бойцы и волонтёры из Новосибирска рассказали, как будут его встречать

1:17
Общество

Бойцы и волонтеры рассказали, как встретят Новый год в зоне специальной военной операции, и почему этот день становится особенно опасным.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

Для них Новый год на передовой — это практически рядовой день с усиленными мерами безопасности.

Солдаты, конечно, находят способ скромно отметить: украшают уголки расположений ветками, ставят небольшие ёлки, которые удаётся раздобыть, и обмениваются подарками от близких людей.

До Нового года многие добровольцы активно собирают новогодние посылки для наших солдат. Представители волонтёрского движения ZOV54 сообщили, что подготовлено уже более двух тысяч подарков.

Небольшие подарки от близких и волонтёров помогают создать праздничное настроение. Военные больше всего ценят:

  • письма и рисунки от детей
  • сладости и угощения: конфеты, выпечка и даже компоты из дома;
  • средства гигиены и полезные вещи: термобельё, носки, фонарики и т. д.

Солдаты на передовой продолжают помнить о доме, близких и семейных традициях, сохраняя веру в победу и возвращение к мирной жизни, пишет Om1 Новосибирск.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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