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Синоптик рассказал, когда в Москву придут 15-градусные морозы

0:55
Общество

В грядущие выходные, 14 и 15 декабря, в Москве ожидается снижение температуры вплоть до минус 15 градусов. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео".

Холод, мороз
Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Холод, мороз

В среду погода будет облачной, с температурой воздуха днем от 0 до 2 градусов тепла. Ночью она понизится до минус 5-7 градусов. После этого в столице начнется постепенное охлаждение. С вечера четверга, 12 декабря, до около полудня пятницы в Москве будет идти легкий снег. В ночь на субботу, 14 декабря, ожидается мороз в пределах минус 10-15 градусов.

После морозного и ясного дня в субботу жителям и туристам столицы стоит готовиться к улучшению погоды, передает News. ru.

Уточнения

Сино́птика — раздел метеорологии, наука, изучающая физические процессы в атмосфере Земли, определяющие будущее состояние погоды.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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