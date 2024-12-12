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В Госдуму внесли законопроект о маркировке видеоигр

1:02
Общество

В Государственную Думу был представлен законопроект, предполагающий введение маркировки видеоигр в зависимости от их содержания, сообщил депутат Антон Горелкин.

Клавиатура портативного компьютера с подсветкой
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клавиатура портативного компьютера с подсветкой

Горелкин уточнил, что данный проект не предполагает запрета на использование иностранных игровых платформ и не накладывает невыполнимых обязательств. По его словам, законопроект предлагает три способа верификации пользователей для распространителей игр, один из которых основан на использовании телефонного номера, как передает РИА Новости.

Ранее Антон Немкин, также представляющий Государственную Думу, отметил необходимость новых инициатив в области регулирования видеоигр. По его мнению, одной из главных мер является маркировка игр с учетом их контента. Он подчеркнул, что законопроект включает в себя обязательства по маркировке игр, содержащих элементы жестокости, насилия (физического и/или психического) и нецензурной лексики.

Уточнения

Видеоигра́ (англ. video game) — игра с использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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