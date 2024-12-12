В России за шесть лет снизилась распространенность курения

Уровень курения среди россиян в возрасте от 15 лет и старше за последние шесть лет уменьшился с 24% до 18%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он отметил, что за последние 6 лет доля курильщиков в стране среди молодежи и взрослого населения сократилась с 24,2% до 18,6%. Кроме того, он подчеркнул, что за последние пять лет наблюдается снижение потребления алкоголя на 6,7%, хотя в последний год этот процесс немного замедлился, передает РИА Новости.
По мнению министра, медицинские работники должны служить примером здорового образа жизни и воздержания от пагубных привычек, что может стать отличной мотивацией для их пациентов.
Никоти́н — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2—14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце.
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