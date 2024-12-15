Сарик Андреасян показал снимок УЗИ беременной жены Лизы Моряк

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Режиссёр Сарик Андреасян продемонстрировал результат УЗИ-исследования супруги Лизы Моряк.

Фото: https://www.instagram.com/sarik_andreasyan by Инстаграм Сарика Андреасяна is licensed under public doman Режиссёр Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк

Сарик Андреасян опубликовал в "Инстаграме"* снимок УЗИ беременной жены, актрисы Лиза Моряк.

На фото супруги нежно прижались друг к другу щеками. Андреасян при этом держит в руках ценный снимок.

"19 недель это вам не шутки! Наш малыш уже весит 260 грамм", — написал под фотографией кинодеятель.

Режиссёр объяснил, что они специально не узнают пол ребёнка, чтобы провести гендер-пати.

Сарик похвастался, что обогнал своих старших братьев по деторождению, так как ожидаемый малыш должен стать его четвёртым ребёнком.

Ранее Сарик Андреасян показал всех своих наследников на одном снимке.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.