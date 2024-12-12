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Офицеры России поддержали Президента в достижении целей СВО

1:20
Общество

Общероссийская организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" выразила полную поддержку Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в достижении целей специальной военной операции.

Офицеры России
Фото: "ОФИЦЕРЫ РОССИИ"
Офицеры России

Такое заявление было сделано на торжественной конференции, приуроченной к Дню Героев Отечества, в которой приняли участие более 200 генералов, офицеров, ветеранов, а также представители волонтерских организаций.

Генерал-майор Сергей Липовой, председатель Президиума организации, отметил, что настало время приложить максимум усилий для достижения безоговорочной победы России. Полковник Владимир Горовой подчеркнул решительность народа в завершении начатого, а Геннадий Баштанюк напомнил о неоценимом вкладе работников военно-промышленного комплекса. Полковник Александр Головашкин добавил, что каждый из участников боевых действий сегодня находится на своем месте, преследуя одну общую цель.

Ежегодно организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" проводит мероприятия, посвященные чествованию героев и повышению статуса военнослужащих и участников боевых действий. Одной из ключевых задач организации является объединение ветеранов и действующих офицеров для решения государственных задач.

Уточнения

Офице́р (нем. Offizier, через позднелатинское officiarius — должностное лицо, от лат. officium — должность) — командир, лицо, занимающее командную или военно-административную должность в вооруженных силах, силовых структурах государства, а также в военизированных организациях, являющееся более или менее самостоятельны начальником в бою и руководителем обучения войск вне боя.

Военнослу́жащий — человек, исполняющий должностные обязанности, связанные с прохождением военной службы, которая призвана решать задачи в сфере безопасности и обороны государства, и в связи с этим, обладающий специальным правовым статусом (при определённых условиях: см. ниже).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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