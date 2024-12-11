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Снег и гололедицу спрогнозировали в Москве 12 декабря

Общество

В ночь на 12 декабря, а также в течение следующего дня, в Москве предсказывают небольшой снег. Подробности сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы, опираясь на данные синоптиков.

Листья засыпаны снегом
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Листья засыпаны снегом

Также в некоторых местах возможны гололедные явления. По информации метеорологов, в ночь на 12 декабря и на протяжении дня в Москве ожидается незначительный снег, и на отдельных участках возможна гололедица, сообщается в канале.

Городские службы постоянно отслеживают состояние дорожной сети, и при необходимости готовы принять необходимые меры, уточнили в Telegram-канале.

11 декабря ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на выходные. Он отметил, что 14 и 15 декабря высота снежного покрова в Москве достигнет 30 сантиметров, в то время как в Подмосковье этот показатель может составить 40 сантиметров.

Уточнения

Москва́  — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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