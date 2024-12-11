Эти продукты бьют рекорды по снижению цен

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В ноябре гречневая крупа, черный чай и сахар поставили рекорды по снижению цен среди "социально значимых товаров первой необходимости" в крупных торговых сетях страны, как сообщает аналитический центр Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в своем месячном мониторинге.

Фото: Freepik is licensed under Free license Полезные продукты

Средний уровень наценки на подобные товары в торговых сетях остался неизменным и составил 5,4% в ноябре. Эксперты АКОРТ также указали на товары, которые реализовывались с нулевой наценкой или по цене ниже стоимости закупки, среди которых находились подсолнечное масло, белокочанная капуста, морковь, репчатый лук, куриные яйца и тушки цыплят-бройлеров.

В то же время ассоциация отметила, что в ноябре наблюдался наиболее значительный рост цен на овощи из "борщевого набора": например, картофель подорожал на 19%, репчатый лук — на 15,7%, белокочанная капуста — на 11,5%, свекла — на 10%, а морковь — на 5,5%. Также увеличились цены на говядину (+13,8%), хлебобулочные изделия из пшеничной муки (+11,4%) и рыбу (+7,6%).

Уточнения

Торговая наценка — составная часть цены товара; например, может быть разницей между розничной и оптовой ценой товаров, необходимая для покрытия издержек и получения средней прибыли предприятиями торговли.



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