Минздрав намерен изменить стандарт медпомощи детям при ожирении

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство здравоохранения Российской Федерации намерено ввести обновленный стандарт медицинской помощи для детей, страдающих от ожирения, который предполагает использование хирургических методов.

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Проект соответствующего приказа уже доступен на портале нормативных правовых актов, а его реализация запланирована на 1 января 2025 года. Основная цель этих изменений — усовершенствование диагностики и терапии детского ожирения.

Впервые в данный стандарт медицинских услуг для детей будут включены такие хирургические вмешательства, как резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование.

Хирург и кандидат медицинских наук Александр Неймарк подчеркивает, что бариатрические операции продемонстрировали свою эффективность при лечении тяжелой формы ожирения. Они рекомендуются детям, которые уже завершили период полового созревания, и у которых индекс массы тела (ИМТ) превышает 35, особенно если имеются сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет II типа.

Кроме хирургического вмешательства, новый стандарт также предусматривает первичную консультацию с врачом-диетологом и обследование у оториноларинголога.

Уточнения

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.





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