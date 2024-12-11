В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии Георгий Арапов от партии "Новые люди" направил в правительство Российской Федерации инициативу о введении уголовной ответственности за догхантинг, то есть истребление бездомных животных.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Арапов подчеркнул, что данная инициатива направлена на борьбу с догхантерами — лицами, которые проявляют жестокость по отношению к животным и целенаправленно разбрасывают яды или опасные предметы, передает РИА Новости.

Для решения этой сложной проблемы законопроект предлагает внести новый пункт в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая уже регулирует ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь закон будет предусматривать уголовное преследование не только за причинение вреда животным, но и за изготовление, распространение и использование отравляющих веществ или опасных предметов с намерением нанести вред животным.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



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