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В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг

1:00
Общество

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии Георгий Арапов от партии "Новые люди" направил в правительство Российской Федерации инициативу о введении уголовной ответственности за догхантинг, то есть истребление бездомных животных.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Арапов подчеркнул, что данная инициатива направлена на борьбу с догхантерами — лицами, которые проявляют жестокость по отношению к животным и целенаправленно разбрасывают яды или опасные предметы, передает РИА Новости.

Для решения этой сложной проблемы законопроект предлагает внести новый пункт в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая уже регулирует ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь закон будет предусматривать уголовное преследование не только за причинение вреда животным, но и за изготовление, распространение и использование отравляющих веществ или опасных предметов с намерением нанести вред животным.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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