В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии Георгий Арапов от партии "Новые люди" направил в правительство Российской Федерации инициативу о введении уголовной ответственности за догхантинг, то есть истребление бездомных животных.
Арапов подчеркнул, что данная инициатива направлена на борьбу с догхантерами — лицами, которые проявляют жестокость по отношению к животным и целенаправленно разбрасывают яды или опасные предметы, передает РИА Новости.
Для решения этой сложной проблемы законопроект предлагает внести новый пункт в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая уже регулирует ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь закон будет предусматривать уголовное преследование не только за причинение вреда животным, но и за изготовление, распространение и использование отравляющих веществ или опасных предметов с намерением нанести вред животным.
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