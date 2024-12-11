В Госдуме предложили ввести в школах уроки здоровья

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил внедрить в школьную программу уроки под названием "Мое здоровье".

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уроки в школе

На таких занятиях детям будут разъясняться ключевые темы, связанные с личной гигиеной, здоровым питанием и режимом сна. Как уточнил парламентарий, на уроках для старшеклассников можно обсуждать вопросы, касающиеся гигиенических норм, правильного рациона, организации повседневного расписания, а также разбираться в том, какие продукты могут отрицательно сказываться на здоровье, что такое физическая активность, и как эффективно справляться с нервными стрессами.

Кроме того, Огуль подчеркнул важность обучения старших школьников основам оказания первой медицинской помощи, что может быть полезно в экстренных ситуациях, передает РИА Новости.

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