Гонка с дедлайнами или как избежать предновогоднего стресса

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До Нового года люди жалуются на стресс и ощущение тревоги. Так может происходить из-за большого количества дел, которые человек хочет закончить к концу года. Об этом сообщил психолог Максим Страхов.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лень

"Декабрь превращается в гонку с дедлайнами. Мы пытаемся все успеть, теряя главное — радость от жизни. Начать стоит с простого. Возьмите лист бумаги и выпишите все, что вызывает напряжение", — цитирует эксперта KP. RU.

Затем психолог советует вычеркнуть из списка не срочные и не важные дела, а также поручить другим людям их сделать. Это поможет и существенно сократить перечень забот, и снизить уровень психологического напряжения, уверяет Страхов.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.



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