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Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки

0:38
Общество

Новый мост из Казахстана в Россию на трассе "Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница с Россией" будет иметь четыре полосы движения, зону безопасности и пешеходные зоны.

мост
Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info
мост

Он значительно сократит время в дороге из одной страны в другую.

Свыше 200 специалистов и 57 единиц техники участвуют в проекте, а возводят мост с опережением графика. Завершить работы по устройству буронабивных свай собираются до весеннего паводка, пишет KP. RU,

Важно, что этот мост поможет укрепить экономические связи России и Казахстана.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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