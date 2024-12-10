Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки

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Новый мост из Казахстана в Россию на трассе "Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница с Россией" будет иметь четыре полосы движения, зону безопасности и пешеходные зоны.

Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info мост

Он значительно сократит время в дороге из одной страны в другую.

Свыше 200 специалистов и 57 единиц техники участвуют в проекте, а возводят мост с опережением графика. Завершить работы по устройству буронабивных свай собираются до весеннего паводка, пишет KP. RU,

Важно, что этот мост поможет укрепить экономические связи России и Казахстана.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.



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