Фейерверки в таких местах будут расцениваться как провокация

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

В ряде регионов строго запрещено проведение запусков фейерверков, чтобы избежать опасных инцидентов. Об этом сообщил юрист Илья Русаев.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Украшенное гирляндой дерево

Запуск пиротехники в непосредственной близости от жилых построек может стать причиной серьезных проблем. Искры или фрагменты фейерверков могут попасть в окна, на балконы или на чердаки, что создаёт риск возникновения пожаров. Кроме того, порывистый ветер может непредсказуемо изменить направление полета фейерверка, увеличивая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Фейерверки также нельзя запускать рядом с такими объектами, как автозаправочные станции, газопроводы и линии электропередач. Удар пиротехнического изделия по территории АЗС может вызвать мощный взрыв, что представляет собой значительную опасность как для людей, так и для окружающей инфраструктуры, передает NEWS.ru.

Запрет также распространяется на зону вокруг военных объектов, поскольку использование пиротехники в таких местах может восприниматься как акт провокации или угроза безопасности.

Уточнения

Пироте́хника — отрасль техники, связанная с технологиями изготовления и применением горючих составов и снаряжаемых ими изделий.





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