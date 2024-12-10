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Стоимость сорта кофе арабика побила рекорд

1:04
Общество

Стоимость кофе сорта арабика продолжает увеличиваться на фоне опасений по поводу возможного дефицита его предложения на мировом рынке.

Чашка кофе в окружении кофейных зерен
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе в окружении кофейных зерен

Согласно данным платформы MarketWatch, фьючерсы на арабику в Нью-Йорке к 13:00 по московскому времени 10 декабря достигли 3,42 доллара за фунт. За день цена поднималась до 3,461 доллара за фунт, что является наивысшим показателем с начала наблюдений в 1972 году.

Аналитики предсказывают снижение объемов экспорта кофе из Бразилии из-за сильной засухи, которая поразила страну в начале текущего года. Вдобавок к этому, возникают опасения по поводу будущего урожая более распространенного сорта робусты во Вьетнаме, где климатические условия также оказались не самым благоприятными для его выращивания. Об этом стало известно во вторник, 10 декабря, из сообщения агентства "Интерфакс".

Уточнения

Арабика - кофейное дерево, вид вечнозеленых кустарников рода Coffea.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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