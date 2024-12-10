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На Ямале выплатят 3 миллиона рублей матерям, родившим первенца до 30 лет

1:25
Общество

С 1 января 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начнет действовать обновленная программа «Молодая семья», ориентированная на поддержку молодых семей с детьми.

Беременная женщина на УЗИ
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина на УЗИ

Губернатор Дмитрий Артюхов сообщил о нововведениях, которые значительно улучшат доступность и привлекательность программы для молодых родителей. Об этом он рассказал в рамках прямой линии.

Ключевое изменение коснется значительного финансового вознаграждения для женщин, родивших своего первого ребенка до достижения 30-летнего возраста. Такие семьи смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере трех миллионов рублей. Эти средства можно будет направить на улучшение жилищных условий, включая погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по льготным ипотечным программам, таким как «Дальневосточная и арктическая ипотека» и «Семейная ипотека». При рождении двух и более детей одновременно сумма выплаты удваивается.

Ямало-Ненецкий автономный округ также демонстрирует высокие показатели рождаемости, занимая лидирующие позиции в Уральском федеральном округе и четвертое место по всей стране. В текущем году в округе зарегистрировано свыше шести тысяч новорожденных.

Уточнения

Яма́л — полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова — 700 км, ширина — до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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