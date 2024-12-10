Новые штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января

С 1 января следующего года вступят в силу повышенные штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения. Это стало известно благодаря изменениям, одобренным комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству на втором чтении документа.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Внесенные поправки к статье 12.9 Кодекса об административных правонарушениях предполагают увеличение штрафов за превышение скорости. В частности, размер штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час вырастет с 500 до 750 рублей. Если же скорость превысить на более чем 40, но менее чем на 60 километров в час, штраф составит от 2 до 2,25 тысячи рублей вместо прежнего диапазона от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Наконец, за превышение скорости на величину более 60, но не более 80 километров в час, санкция возрастет с диапазона от 2 до 2,5 тысячи рублей до диапазона от 3 до 3,75 тысячи рублей.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.





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