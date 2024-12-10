Впервые за два месяца в России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на протяжении последней недели уменьшилась на 1,3%.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Разноцветные таблетки

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, за данный период было зарегистрировано почти 760 тысяч случаев заболевания. Так, на прошлой неделе в стране отмечен спад заболевших гриппом и ОРВИ на 1,3% по сравнению с неделей ранее, всего зарегистрировано 759,5 тысячи случаев. В 46 регионах зафиксировано превышение среднероссийского уровня заболеваемости.

Тем временем в разных регионах продолжается Всероссийская вакцинация против гриппа, в ходе которой привито уже более 81 миллиона граждан, добавили в ведомстве.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.



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