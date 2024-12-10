ГД приняла проект о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского

Государственная Дума на своем пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает принимать в российские школы детей мигрантов без знаний русского языка.
В числе авторов данного инициативного документа – председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, а также руководители ключевых комитетов и фракций парламента.
По новому законопроекту, иностранные граждане смогут быть зачислены на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования лишь в том случае, если они успешно пройдут тест на знание русского языка.
Это тестирование будет бесплатным и проводиться в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, и его результаты должны соответствовать требованиям для освоения указанных образовательных программ.
При этом, если законопроект будет принят, те, кто не сможет выполнить тестовые требования, не получат доступ к обучению по данным образовательным программам, передает РИА Новости.
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