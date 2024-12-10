Штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч могут вырасти до 750 рублей

Комитет Государственной Думы по вопросам государственного строительства поддержал изменения, по которым штрафы за превышение скорости в диапазоне от 20 до 40 км/ч увеличатся с 500 до 750 рублей. Этот документ опубликован в электронной базе думы.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Предлагается внести коррективы в статью 12.9 КоАП РФ, касающуюся превышения установленной скорости движения. В тексте поправки указано, что во втором абзаце второй части статьи 12.9 необходимо заменить слово "пятисот" на "семисот пятидесяти".

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



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