В Пермском крае отмечен рекордный рост числа выданных разрешений на работу такси

Начиная с 1 сентября этого года, перевозчики в Пермском крае получили свыше 3,7 тысячи разрешений на деятельность легкового такси, что значительно больше, чем за аналогичный период предыдущих восьми месяцев.
Разрешительные документы необходимы для юридических лиц, владеющих таксопарками, индивидуальных предпринимателей и самозанятых водителей. В настоящее время общее количество легально работающих такси в регионе приблизилось к 6 тысячам автомобилей. Увеличение числа официальных таксистов связано с тем, что теперь настоятельно требуют оформление разрешений на осуществление перевозок. Хотя такая обязанность существовала и ранее, с 1 сентября 2022 года в законодательство "Об организации перевозок пассажиров и багажа" были внесены важные изменения, передает properm.ru.
Согласно новым правилам, водителям необходимо либо зарегистрироваться в качестве ИП, либо стать самозанятыми, либо устроиться по трудовому договору в таксопарк, прежде чем они смогут получить регистрацию. Кроме того, теперь запрещено компаниям делать заказы водителям, не имеющим соответствующей регистрации.
Ранее в крае был установлен единый стандарт для внешнего вида такси: автомобили должны быть белого цвета с оклейкой красными шашечками. Однако некоторые водители сталкиваются с трудностями при регистрации своих автомобилей, из-за чего им приходится продолжать работать без законного оформления.
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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