В Пермском крае отмечен рекордный рост числа выданных разрешений на работу такси

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Начиная с 1 сентября этого года, перевозчики в Пермском крае получили свыше 3,7 тысячи разрешений на деятельность легкового такси, что значительно больше, чем за аналогичный период предыдущих восьми месяцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина с документами

Разрешительные документы необходимы для юридических лиц, владеющих таксопарками, индивидуальных предпринимателей и самозанятых водителей. В настоящее время общее количество легально работающих такси в регионе приблизилось к 6 тысячам автомобилей. Увеличение числа официальных таксистов связано с тем, что теперь настоятельно требуют оформление разрешений на осуществление перевозок. Хотя такая обязанность существовала и ранее, с 1 сентября 2022 года в законодательство "Об организации перевозок пассажиров и багажа" были внесены важные изменения, передает properm.ru.

Согласно новым правилам, водителям необходимо либо зарегистрироваться в качестве ИП, либо стать самозанятыми, либо устроиться по трудовому договору в таксопарк, прежде чем они смогут получить регистрацию. Кроме того, теперь запрещено компаниям делать заказы водителям, не имеющим соответствующей регистрации.

Ранее в крае был установлен единый стандарт для внешнего вида такси: автомобили должны быть белого цвета с оклейкой красными шашечками. Однако некоторые водители сталкиваются с трудностями при регистрации своих автомобилей, из-за чего им приходится продолжать работать без законного оформления.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.





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