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Зарплата курьеров в Москве вырастет до 300 тысяч рублей

0:48
Общество

Заработок курьеров в Москве может подняться до 300 тысяч рублей к Новому году.

курьер
Фото: commons.wikimedia.org by Доставка международной посылки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
курьер

В настоящее время в столице России отмечается значительный дефицит рабочих рук — сервисы доставки ищут не менее 15 тысяч сотрудников только на платформе HeadHunter. Кроме того, курьеры, обладающие правами водительских категорий, могут рассчитывать на доход до 400 тысяч рублей, сообщает издание «Коммерсант».

Николай Пахомов, глава департамента логистических продуктов компании СДЭК, заявил, что в ближайшие три недели ожидается острый дефицит кадров. Компании такие как "Яндекс", Ozon и "Самокат" активно захватывают рынок, что и приводит к росту заработных плат.

 

Уточнения

Курье́р — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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