Думаете о работе даже в выходные? Психологи рассказали, что это означает

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Психологи предупредили, что признак выгорания — это мысли о работе даже в выходные дни.

Фото: stock.adobe.com by Kaspars Grinvalds Увольнение

Выгорание бывает на эмоциональном, интеллектуальном и физическом уровне. Из-за этого работник постепенно теряет интерес к своим обязанностям, мотивацию и испытывает стремление делать "по минимуму".

При этом мысли о работе всегда в голове, они не уходят даже в выходные, уверяют эксперты. В связи с этим страдает концентрация внимания, возникают трудности с выполнением привычных обязанностей и начинаются проблемы со здоровьем.

Психолог Наталья Рогова заявила, что помощь нужна на любой стадии выгорания. Если ситуация не меняется за месяц, стоит обратиться за помощью профессионалов.

Еще признаки выгорания: светобоязнь, головные боли или другие соматические реакции. Чаще всего такое состояние особенно остро ощущается в преддверии праздников, пишет KP. RU.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.



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