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В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за продажу энергетиков детям

Общество

Группа депутатов Государственной Думы представила законопроект, который предусматривает ужесточение мер ответственности за продажу энергетических напитков лицам моложе 18 лет.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Авторы инициативы предлагают ввести значительные штрафы для нарушителей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы и председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Нельзя отрицать, что энергетические напитки весьма популярны среди молодежи, особенно в условиях современного темпа жизни. Тем не менее, помимо своей бодрящей функции, эти продукты могут представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно для развивающегося организма.

В рамках предложенного законопроекта предусмотрены следующие размеры штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним: для физических лиц: до 50 тысяч рублей, для должностных лиц: до 200 тысяч рублей, для юридических лиц: до 500 тысяч рублей.

 


Введение таких штрафов позволит сделать реализацию энергетиков для детей менее выгодной для продавцов и значительно ограничит доступность этих напитков для подростков.

Уточнения

Энерге́тик — Энергетический напиток (разговорная форма «энергетик») — напиток, стимулирующий заряд бодрости и повышающий активность мозга. Большинство подобных напитков содержит кофеин.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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