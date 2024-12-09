В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за продажу энергетиков детям

Группа депутатов Государственной Думы представила законопроект, который предусматривает ужесточение мер ответственности за продажу энергетических напитков лицам моложе 18 лет.
Авторы инициативы предлагают ввести значительные штрафы для нарушителей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы и председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Нельзя отрицать, что энергетические напитки весьма популярны среди молодежи, особенно в условиях современного темпа жизни. Тем не менее, помимо своей бодрящей функции, эти продукты могут представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно для развивающегося организма.
В рамках предложенного законопроекта предусмотрены следующие размеры штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним: для физических лиц: до 50 тысяч рублей, для должностных лиц: до 200 тысяч рублей, для юридических лиц: до 500 тысяч рублей.
Введение таких штрафов позволит сделать реализацию энергетиков для детей менее выгодной для продавцов и значительно ограничит доступность этих напитков для подростков.
Энерге́тик — Энергетический напиток (разговорная форма «энергетик») — напиток, стимулирующий заряд бодрости и повышающий активность мозга. Большинство подобных напитков содержит кофеин.
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