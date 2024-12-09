Синоптики рассказали о погоде на Новый год

На Новый год в России возможны легкие заморозки, однако точное предсказание погоды на этот зимний праздник пока остаётся сложной задачей. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в интервью для News. ru.
Синоптики приняли решение обновлять прогноз погоды для россиян по понедельникам. Это связано с тем, что прогностические модели в настоящее время не отличаются стабильностью и не позволяют с полной уверенностью утверждать, что ожидает граждан в праздничную ночь. Татьяна отметила, что в большинстве случаев речь идёт о "незначительных морозах".
Ранее в декабре синоптик Александр Ильин пообещал жителям столичного регионы морозы до 10-15 градусов в новогоднюю ночь.
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