Россиянам объяснили, почему 28 декабря не будет сокращённым рабочим днём

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В этом году 28 декабря, который выпадает на субботу, останется обычным рабочим днем. Это связано с тем, что выходной, который должен был быть 30 декабря (понедельник), перенесён для того, чтобы продлить новогодние праздники. Об этом сообщил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Фото: Unsplash by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина за лэптопом в офисе

Он объяснил, что это изменение было внесено в соответствии с постановлением российского правительства, чтобы праздничные выходные шли непрерывно. Таким образом, 28 декабря будет полноценным рабочим днём, поскольку 30 декабря не считается предпраздничным. Согласно этому же постановлению, 31 декабря объявлен нерабочим днём, а выходной с 7 января перенесен на эту дату.

Благодаря переносу выходного дня новогодние праздники в России будут длиться целых 11 дней. Празднования начнутся в воскресенье, 29 декабря, и завершатся в среду, 8 января, включая эти даты, передает РИА Новости.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



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