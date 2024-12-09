В Минздраве заявили, что новая вакцина от ковида защищает от актуальных штаммов

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что новая зарегистрированная вакцина против коронавируса обеспечивает защиту от современных штаммов вируса.

Фото: pxhere врач

Накануне Министерство здравоохранения России зарегистрировало новую отечественную вакцину от COVID-19, названную Гам-VLP-мультивак, передает РИА Новости.

Так, эта вакцина создана учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на основе вирусоподобных частиц.

Уточнения

Михаи́л Альбе́ртович Мура́шко — российский государственный деятель, врач-гинеколог. Министр здравоохранения Российской Федерации с 21 января 2020 года, (исполняющий обязанности 7—14 мая 2024). Доктор медицинских наук.



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