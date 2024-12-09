В Минздраве заявили, что новая вакцина от ковида защищает от актуальных штаммов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что новая зарегистрированная вакцина против коронавируса обеспечивает защиту от современных штаммов вируса.
Накануне Министерство здравоохранения России зарегистрировало новую отечественную вакцину от COVID-19, названную Гам-VLP-мультивак, передает РИА Новости.
Так, эта вакцина создана учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на основе вирусоподобных частиц.
Михаи́л Альбе́ртович Мура́шко — российский государственный деятель, врач-гинеколог. Министр здравоохранения Российской Федерации с 21 января 2020 года, (исполняющий обязанности 7—14 мая 2024). Доктор медицинских наук.
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