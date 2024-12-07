Россияне получат двойную пенсию в декабре: кому больше заплатят?

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре. Кого это коснется, рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Двойную пенсию под конец года получат те граждане России, которым обычно дают пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца. На этот раз им заплатят за декабрь и январь.

Дело в том, что эти дни в январе будут праздничными. В следующем году пенсию эти люди получат уже в феврале.

Тех, кто получает пенсии в более поздние даты, это не коснется, сообщает URA. RU.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.