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Россияне получат двойную пенсию в декабре: кому больше заплатят?

0:37
Общество

Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре. Кого это коснется, рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Двойную пенсию под конец года получат те граждане России, которым обычно дают пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца. На этот раз им заплатят за декабрь и январь.

Дело в том, что эти дни в январе будут праздничными. В следующем году пенсию эти люди получат уже в феврале.

Тех, кто получает пенсии в более поздние даты, это не коснется, сообщает URA. RU.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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