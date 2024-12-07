Мигрантам не дадут работать по этим профессиям в 2025 году: власти региона РФ введут новые запреты

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Мигранты без квалификации опасны для общества. Это потребует в 2025 году решительных мер. Об этом заявил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

Фото: commons.wikimedia.org by AlexChirkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покос травы в середине сентября (МКАД, Москва)

На прямой линии с населением он заявил, что местные власти давно не дают мигрантам работать в определенных сферах: в торговле, общепите и такси. Сейчас список таких отраслей включает восемь позиций, в следующем году его будут расширять.

Для мигрантов без квалификации и адаптации будут ужесточены требования и введены дополнительные ограничения. Дело в том, что работа с миграционным потоком должна быть направлена на защиту интересов местных жителей, как считают власти региона, сообщает "Царьград".

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.



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