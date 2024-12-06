Записка о любви к Украине привела медсестру из Тюмени к залу суда

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

По статье о публичной демонстрации экстремистской символики будет наказала медсестра из Тюмени. У нее в личном дневнике нашли запись с текстом украинского лозунга .

Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рука девушки, пишущей шариковой ручкой в блокноте

К 45-летней жительнице Тюмени Марине Белозеровой с обыском пришли сотрудники ФСБ в балаклавах.

Во время обыска у нее нашли блокнот. После этого полиция и общественники решили привлечь женщину к ответственности.

В суде Белозерова признала вину и заявила, что "попала под плохое влияние СМИ Украины", которые "ввели ее в заблуждение". Оказалось, что она изучала украинский и польский языки в интернете, "зашла не на ту страницу" и "могла где-то комментарий не так написать".

Женщину оштрафовали на две тысячи рублей, сообщили на сайте Ленинского суда Тюмени.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.



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