Записка о любви к Украине привела медсестру из Тюмени к залу суда

По статье о публичной демонстрации экстремистской символики будет наказала медсестра из Тюмени. У нее в личном дневнике нашли запись с текстом украинского лозунга .
К 45-летней жительнице Тюмени Марине Белозеровой с обыском пришли сотрудники ФСБ в балаклавах.
Во время обыска у нее нашли блокнот. После этого полиция и общественники решили привлечь женщину к ответственности.
В суде Белозерова признала вину и заявила, что "попала под плохое влияние СМИ Украины", которые "ввели ее в заблуждение". Оказалось, что она изучала украинский и польский языки в интернете, "зашла не на ту страницу" и "могла где-то комментарий не так написать".
Женщину оштрафовали на две тысячи рублей, сообщили на сайте Ленинского суда Тюмени.
Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.