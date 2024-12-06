Жители России смогут присоединиться к участию в Казачьем диктанте — 2024 до 7 декабря

В настоящее время в Российской Федерации проходит пятая Всероссийская патриотическая акция "Казачий диктант — 2024". Интерес общества к данному событию неуклонно растет: в прошлом году в мероприятии приняло участие 360 тыяч человек из различных уголков страны. Для всех желающих предусмотрены как очные, так и онлайн форматы участия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

Основные цели и задачи акции заключаются в том, чтобы повысить интерес к истории, традициям и обычаям российского казачества, а также способствовать сохранению и развитию уникальной казачьей культуры. Важным аспектом является популяризация духовных ценностей, присущих казачьему народу, среди граждан России.

Принять участие в Казачьем диктанте может любой россиянин старше 8 лет, включая тех, кто не имеет отношения к казачеству, независимо от социальной группы, уровня образования, вероисповедания или гражданства. Также участие открыто для иностранцев, которые разделяют российские ценности. Дети в возрасте от 5 до 7 лет могут участвовать в акции, но только на базе зарегистрированных очных площадок.

На выполнение онлайн-тестирования, включая ознакомление с инструкцией, отводится 45 минут — один академический час. В очном формате к этому времени добавляется еще 15 минут на заполнение анкеты и инструктаж. Задания можно выполнять только один раз и без использования каких-либо справочных материалов, передает "Русский день".

Диктант состоит из 20 вопросов, каждый правильно выбранный ответ оценивается в 5 баллов. Максимально возможный результат в 100 баллов свидетельствует о успешном выполнении заданий. Правильные ответы на вопросы станут известны лишь после завершения акции.

Уточнения

Дикта́нт — вид обучения правильному письму для закрепления навыков и проверки знаний учащихся, при изучении какого-либо языка.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.