Россиян предупредили о повышении цен на книги

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

С начала 2025 года в России прогнозируется увеличение цен на печатные книги в диапазоне 7-10%. Данное повышение обусловлено ростом производственных затрат, включая расходы на полиграфические услуги, доставку и комиссии платформ для онлайн-продаж.

Фото: unsplash.com by João Silas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек читает книгу

Одной из основных причин подорожания является увеличение стоимости полиграфических услуг, которое за последний год составило 20%. Павел Арсеньев, CEO компании "Парето-Принт", подчеркнул, что это связано с ростом цен на рабочую силу, полиграфические материалы и запчасти из-за повышения логистических издержек и колебаний валютного курса, а также обслуживания оборудования и сопутствующих сервисов.

Логистика также ощутимо подорожала — на 20%, а комиссии маркетплейсов возросли на 4-7%. Издательства, включая "Эксмо" и "Азбука-Аттикус", заявили о намерении поднять цены на свою продукцию, передает "Коммерсант".

Уточнения

Полиграфи́я — отрасль промышленности, занимающаяся изготовлением книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной, картографической, упаковочной, акцидентной и прочей печатной продукции.





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