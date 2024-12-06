Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала зимнего сезона. Согласно информации от Михаила Леуса, ведущего специалиста центра погоды "Фобос", температура на основной метеостанции столицы упала до минус 6,5 градуса.

Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Холод, мороз

Минимальные показатели температуры составили минус 6,5 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем вчера, который ранее считался самым морозным днем. На других метеостанциях в городе температура варьировалась, достигая от минус 6,2 градуса в Тушино, Строгино и на Балчуге до минус 6,9 градуса в Бутово.

Синоптик также отметил, что в Подмосковье самой теплой областью оказался Ново-Иерусалим, где температура опустилась до минус 5,9 градуса, в то время как в Черустях было значительно холоднее, с минимальным значением минус 11,8 градуса.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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