Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала зимнего сезона. Согласно информации от Михаила Леуса, ведущего специалиста центра погоды "Фобос", температура на основной метеостанции столицы упала до минус 6,5 градуса.
Минимальные показатели температуры составили минус 6,5 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем вчера, который ранее считался самым морозным днем. На других метеостанциях в городе температура варьировалась, достигая от минус 6,2 градуса в Тушино, Строгино и на Балчуге до минус 6,9 градуса в Бутово.
Синоптик также отметил, что в Подмосковье самой теплой областью оказался Ново-Иерусалим, где температура опустилась до минус 5,9 градуса, в то время как в Черустях было значительно холоднее, с минимальным значением минус 11,8 градуса.
Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.