Как выбрать лучшую ёлку на Новый год и почему россияне предпочитают натуральные ели

Большинство россиян предпочитают ставить на Новый год высокие натуральные ёлки, за такой выбор проголосовали 83% опрошенных, таковы данные опроса, проведенного сетью гипермаркетов "О'КЕЙ".
Искусственные ёлки украшают в своих домах 15% респондентов. При этом 2% вовсе не планируют ставить ёлку. Живую ель россияне выбирают по следующим причинам:
Искусственные ели выбирают те, кто хочет сэкономить. 33% респондентов готовы отказаться от ежегодных затрат на натуральные деревья. Ещё 28% признались, что искусственное дерево избавляет от необходимости постоянно убирать опадающие иголки. 13% россиян заботятся таким образом об экологии.
При выборе ёлки россияне (66%) ориентируются на такой критерий, как высота. Каждый второй россиянин покупает ель от 180 см и выше. Маленькие елки предпочитают лишь 5%.
В среднем на покупку ёлки россияне готовы потратить около четырех тысяч рублей. На елочные украшения расходы составят около двух тысяч рублей.
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.