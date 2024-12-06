Как выбрать лучшую ёлку на Новый год и почему россияне предпочитают натуральные ели

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Большинство россиян предпочитают ставить на Новый год высокие натуральные ёлки, за такой выбор проголосовали 83% опрошенных, таковы данные опроса, проведенного сетью гипермаркетов "О'КЕЙ".

Фото: commons.wikimedia.org by Elektryczne jabłko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ель кавказская

Искусственные ёлки украшают в своих домах 15% респондентов. При этом 2% вовсе не планируют ставить ёлку. Живую ель россияне выбирают по следующим причинам:

хвойный запах (41%),

отсутствие места для хранения живой елки (37%),

семейная традиция (8%).

Искусственные ели выбирают те, кто хочет сэкономить. 33% респондентов готовы отказаться от ежегодных затрат на натуральные деревья. Ещё 28% признались, что искусственное дерево избавляет от необходимости постоянно убирать опадающие иголки. 13% россиян заботятся таким образом об экологии.

При выборе ёлки россияне (66%) ориентируются на такой критерий, как высота. Каждый второй россиянин покупает ель от 180 см и выше. Маленькие елки предпочитают лишь 5%.

В среднем на покупку ёлки россияне готовы потратить около четырех тысяч рублей. На елочные украшения расходы составят около двух тысяч рублей.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



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