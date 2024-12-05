Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Пассажиры, которые опоздали на свой рейс, смогут воспользоваться обратным билетом. Соответствующий указ был подписан Минтрансом России 5 декабря.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Согласно этому документу, авиакомпании будут лишены права аннулировать билет "туда-обратно" в ситуации, когда человек опоздал на первый рейс. Кроме того, перевозчики должны будут разработать новые положения, в которых будут четко прописаны принципы формирования цен на авиабилеты.

Данный приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года, как указано на официальном сайте министерства. Минтранс также работает над дополнениями, направленными на защиту прав пассажиров в случае овербукинга — практики, когда авиакомпании продают больше мест, чем имеется на борту.

Это позволяет им минимизировать убытки от неявившихся пассажиров. Однако при полной заполняемости рейса могут возникнуть ситуации, из-за которых пассажир остается без возможности вылета в нужное направление.

Уточнения

Овербукинг — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять.



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