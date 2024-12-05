Синоптик предупредила москвичей о морозе 6 декабря

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К утру пятницы, 6 декабря, температура в московском регионе снизится до 10-11 градусов ниже нуля. Об этом сообщила Татьяна Позднякова, специалист информационного агентства "Метеоновости".

Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Холод, мороз

Согласно прогнозу синоптика, уже после 16:00 в четверг, 5 декабря, в столице стало заметно холоднее. Ближе к ночи термометры покажут примерно минус 5-7 градусов. Так, температура воздуха продолжает падать, и ожидается, что ночные часы в Москве будут морозными, — отметила Позднякова на своем Telegram-канале.

Ведущий эксперт Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что глобальное потепление затрагивает все аспекты климатических изменений. В частности, по его мнению, в ближайшие годы продолжительность зимнего периода сократится на полторы недели.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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