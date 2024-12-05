С благодарностью за Победу: ветераны получают выплаты к годовщине Битвы под Москвой

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

В преддверии знаменательной даты, 5 декабря, когда началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой, 25 участников боевых действий из Подмосковья получили единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ветераны в ожидании начала церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

Ведомство подчеркнуло, что в регионе насчитывается 25 ветеранов, которые непосредственно участвовали в сражениях под Москвой. В честь юбилея они стали получателями значительной финансовой поддержки.

Людмила Болатаева, вице-губернатор Московской области, отметила, что в регионе проживает почти 500 участников Великой Отечественной войны. Битва под Москвой, по её словам, стала одним из самых масштабных и решающих сражений, и регион гордится своими ветеранами. Власти прилагают все усилия, чтобы ветераны ощущали поддержку и заботу со стороны государства. В следующем году страна отметит 80-летие Победы, и это событие будет особенно значимым.

Выплата была осуществлена автоматически, без необходимости подачи заявлений. Это решение было принято для удобства ветеранов и упрощения процедуры получения поддержки.

Таким образом, правительство Московской области продолжает оказывать всестороннюю поддержку участникам Великой Отечественной войны, обеспечивая им достойную жизнь и признание их заслуг.

Уточнения

5 декабря — день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за Москву.



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