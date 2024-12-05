Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш идеальный компаньон: кошки, которые любят людей
Как сделать яркий макияж за 5 минут
Хотите попасть в настоящую сказку? Приезжайте в природный парк Олений
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Бьянка раскрыла, зачем артистам алкоголь в райдере
Учёные фиксируют необъяснимые явления: новая гипотеза о бессмертии души
Айза-Лилуна Ай объяснила, чем Бали лучше России: надо много работать
Что делать, если груша начинает сохнуть
Какие витамины и БАДы помогут поддержать иммунитет, рассказала врач

С благодарностью за Победу: ветераны получают выплаты к годовщине Битвы под Москвой

1:31
Общество

В преддверии знаменательной даты, 5 декабря, когда началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой, 25 участников боевых действий из Подмосковья получили единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей.

Ветераны в ожидании начала церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ветераны в ожидании начала церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

Ведомство подчеркнуло, что в регионе насчитывается 25 ветеранов, которые непосредственно участвовали в сражениях под Москвой. В честь юбилея они стали получателями значительной финансовой поддержки.

Людмила Болатаева, вице-губернатор Московской области, отметила, что в регионе проживает почти 500 участников Великой Отечественной войны. Битва под Москвой, по её словам, стала одним из самых масштабных и решающих сражений, и регион гордится своими ветеранами. Власти прилагают все усилия, чтобы ветераны ощущали поддержку и заботу со стороны государства. В следующем году страна отметит 80-летие Победы, и это событие будет особенно значимым.

Выплата была осуществлена автоматически, без необходимости подачи заявлений. Это решение было принято для удобства ветеранов и упрощения процедуры получения поддержки.

Таким образом, правительство Московской области продолжает оказывать всестороннюю поддержку участникам Великой Отечественной войны, обеспечивая им достойную жизнь и признание их заслуг.

Уточнения

5 декабря — день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за Москву.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Еда и рецепты
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне Аудио 
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне
Еда и рецепты
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП Дмитрий Плотников Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Антарктида под угрозой: вулканы подо льдом могут проснуться
Суд отобрал землю и дом у Александра Невзорова* в Петербурге
Shell и Equinor объединяют усилия на континентальном шельфе
Лариса Долина рассказала, что учится рэпу
Секрет приготовления идеальной тушёной капусты
Волшебный танец Геминиды: в небе разгорится последний звездопад 2024 года
Прохор Шаляпин высказался о ценах в Большой театр: неадекватные
Бабушка Никиты Преснякова призналась, что внук отдалился от семьи
Как обеспечить идеальные условия для замиокулькаса
Участников британской группы ограбили под дулом пистолета в первые 10 минут поездки по США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.