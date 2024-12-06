Будь похожа на змею: стилист рассказала, как нарядиться на Новый год

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Меньше месяца осталось до Нового года, и уже сейчас модницы думают о том, в чем будут провожать старый и встречать новый год: продумывают образы, бесконечно листают каталоги интернет-магазинов, записываются к стилистам — одним словом, хотят быть самыми неотразимыми. Стилист и ведущая, основатель академии AVA Лина Дембикова рассказала Pravda. Ru, во что лучше нарядиться на этот праздник.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

По ее словам, 2025 год — год Змеи, поэтому самая модная комбинация — зеленые пайетки, как чешуя этого животного.

"Я однозначно буду выбирать наряд в виде напоминающей змею чешуи. Также в тренде черные элегантные приталенные силуэты, перья, асимметричные платья, платья с косым рукавом", — отметила стилист.

Она добавила, что сейчас есть много красивых интересных платьев с крупной плечевой группой — нарочито наращенное плечо. А вообще многие в этом сезоне предпочитают классику.

Уточнения

Год змеи — год китайского зодиака.



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