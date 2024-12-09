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Вау, они снова в моде! Какая обувь в тренде этой зимой, рассказала стилист

0:58
Общество

Стилист и ведущая, основатель академии AVA Лина Дембикова рассказала Pravda. Ru, какая обувь будет в тренде зимой 2024/2025.

Сумка и ботинки
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сумка и ботинки

Оказывается, что ботфорты снова в моде!

"В этом сезоне высокие сапоги до колена с довольно свободным голенищем такие как труба у модниц доминируют. Мы как-то не увидели возврат теплой обуви типа угг и меховых унт просто потому, что погода к этому не располагает. Модные все те же таби, которые были, есть и уже немножко поднадоели, но альтернативы нет", — считает Дембикова.

Она добавила, что ключевое веяние — квадратный нос обуви.

"Острый нос очень активно заменяется на квадратный грубый нос. Обувь в этом сезоне можно носить шоколадного цвета. Шоколадный стал цветом сезона", — заключила стилист.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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