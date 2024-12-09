Вау, они снова в моде! Какая обувь в тренде этой зимой, рассказала стилист

Стилист и ведущая, основатель академии AVA Лина Дембикова рассказала Pravda. Ru, какая обувь будет в тренде зимой 2024/2025.
Оказывается, что ботфорты снова в моде!
"В этом сезоне высокие сапоги до колена с довольно свободным голенищем такие как труба у модниц доминируют. Мы как-то не увидели возврат теплой обуви типа угг и меховых унт просто потому, что погода к этому не располагает. Модные все те же таби, которые были, есть и уже немножко поднадоели, но альтернативы нет", — считает Дембикова.
Она добавила, что ключевое веяние — квадратный нос обуви.
"Острый нос очень активно заменяется на квадратный грубый нос. Обувь в этом сезоне можно носить шоколадного цвета. Шоколадный стал цветом сезона", — заключила стилист.
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо.
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