Вау, они снова в моде! Какая обувь в тренде этой зимой, рассказала стилист

Стилист и ведущая, основатель академии AVA Лина Дембикова рассказала Pravda. Ru, какая обувь будет в тренде зимой 2024/2025.

Оказывается, что ботфорты снова в моде!

"В этом сезоне высокие сапоги до колена с довольно свободным голенищем такие как труба у модниц доминируют. Мы как-то не увидели возврат теплой обуви типа угг и меховых унт просто потому, что погода к этому не располагает. Модные все те же таби, которые были, есть и уже немножко поднадоели, но альтернативы нет", — считает Дембикова.