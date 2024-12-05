Возвращение к русским корням и тренд на сильную женщину: главные модные веяния этой зимы

2:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Стилист и ведущая, основатель академии AVA Лина Дембикова назвала в беседе с Pravda. Ru модные тренды этой зимы.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стильная девушка с пакетами в руках

"Первое, что мы наблюдаем и видим, это, конечно, изменение силуэта. Полюбившийся и давно существовавший оверсайз начинает потихоньку заменяться на приталенную одежду. При этом в параллели с этим мы постепенно двигаемся к тренду на визуальный минимализм, на отсутствие лишнего визуального шума. Это связано с тем, что люди перенасыщены информацией, им хочется чистой картинки", — отметила стилист.

Она добавила, что экономическая ситуация в стране тоже призывает людей к более разумному потреблению, к более детальной

проработке вещей и к упрощению.

"Сейчас можно стилизовать базовые вещи. Например, один из самых популярных предметов гардероба на сегодня — это лонгслив. Он интересно завязывается, подкалывается. Бренды, по сути, продают базовые вещи, но в интересной стилизации", — отметила эксперт.

Следующий тренд зимы — возврат к натуральному меху. Это ведёт к русским корням и культуре. При этом тренд на экологичность никуда не уходит.

"Возвращается старый мех, его реставрируют, модницы ищут винтажный мех. Это важное и популярное веяние", — рассказала стилист.

Дембикова также назвала микротренды этой зимы.

"Леопард возвращается. Пальто, трикотажные изделия уже не первый сезон украшены этим принтом. Сейчас особенно модны и актуальны палантины в цвет пальто. Ещё вернулись перчатки как аксессуар", — поделилась стилист.

Эксперт рассказала, что сейчас есть тренд на сильную женщину и на офискор в разных проявлениях.

"Женщины носят мужской галстук, плечо увеличивается. У женщин в гардеробе появляется много костюмов, даже несмотря на холодное время года", — добавила она.

Антитренды

Стилист назвала явным антитрендом этой зимы меховую жилетку.

"Ещё не стоит одеваться скучно, например, только в черный пуховик, в черную шапку, хоть они и популярны. Дело в том, что время довольно сложное и практичное. Люди не тратят лишние деньги на одежду", — рассказала Дембикова.

Она же уверена, что главный антитренд — это зимой махнуть рукой на красоту и не гнаться за ней. Надо всё-таки стараться одеваться красиво, несмотря на холод.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

