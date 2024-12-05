Возвращение к русским корням и тренд на сильную женщину: главные модные веяния этой зимы

Стилист и ведущая, основатель академии AVA Лина Дембикова назвала в беседе с Pravda. Ru модные тренды этой зимы.
"Первое, что мы наблюдаем и видим, это, конечно, изменение силуэта. Полюбившийся и давно существовавший оверсайз начинает потихоньку заменяться на приталенную одежду. При этом в параллели с этим мы постепенно двигаемся к тренду на визуальный минимализм, на отсутствие лишнего визуального шума. Это связано с тем, что люди перенасыщены информацией, им хочется чистой картинки", — отметила стилист.
Она добавила, что экономическая ситуация в стране тоже призывает людей к более разумному потреблению, к более детальной
проработке вещей и к упрощению.
"Сейчас можно стилизовать базовые вещи. Например, один из самых популярных предметов гардероба на сегодня — это лонгслив. Он интересно завязывается, подкалывается. Бренды, по сути, продают базовые вещи, но в интересной стилизации", — отметила эксперт.
Следующий тренд зимы — возврат к натуральному меху. Это ведёт к русским корням и культуре. При этом тренд на экологичность никуда не уходит.
"Возвращается старый мех, его реставрируют, модницы ищут винтажный мех. Это важное и популярное веяние", — рассказала стилист.
Дембикова также назвала микротренды этой зимы.
"Леопард возвращается. Пальто, трикотажные изделия уже не первый сезон украшены этим принтом. Сейчас особенно модны и актуальны палантины в цвет пальто. Ещё вернулись перчатки как аксессуар", — поделилась стилист.
Эксперт рассказала, что сейчас есть тренд на сильную женщину и на офискор в разных проявлениях.
"Женщины носят мужской галстук, плечо увеличивается. У женщин в гардеробе появляется много костюмов, даже несмотря на холодное время года", — добавила она.
Стилист назвала явным антитрендом этой зимы меховую жилетку.
"Ещё не стоит одеваться скучно, например, только в черный пуховик, в черную шапку, хоть они и популярны. Дело в том, что время довольно сложное и практичное. Люди не тратят лишние деньги на одежду", — рассказала Дембикова.
Она же уверена, что главный антитренд — это зимой махнуть рукой на красоту и не гнаться за ней. Надо всё-таки стараться одеваться красиво, несмотря на холод.
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.