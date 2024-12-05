Оливье, селёдка под шубой, холодец: какие блюда россияне хотят убрать с новогоднего стола

1:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Почти половина россиян (45%) не хотят видеть оливье на новогоднем столе. Из нелюбимых блюд на втором месте селедка под шубой, на третьем — холодец. Их убрали бы с новогоднего стола 31% и 29% опрошенных, показал опрос, проведенный сетью доставки суши и роллов "Много лосося".

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

Готовятся к Новому году уже в декабре 44% россиян, за неделю до праздника — 37%, на последний момент все оставляют 4% опрошенных.

71% россиян считают незыблемой традицией поднятие бокала с шампанским под бой курантов. Для 67% россиян важным атрибутом выступает наряженная елка. Значимость праздничных блюд признают 28% россиян.

Многие россияне не любят традиционные салаты на новогоднем столе, однако поддаются традиции и все равно их готовят (89%). 64% отдают предпочтение блюдам из рыбы и морепродуктов. Икра украшает праздничные столы у 43% семей.

Вкус блюд ценят 37% опрошенных, для 34% важна сервировка, а для 29% — эстетика подачи.

Более половины россиян (51%) украшают новогодний стол 2-3 салатами, одним салатом обходятся 23% респондентов, лишь 4% готовят богатый стол, на котором более пяти салатов.

Ну и куда в новогоднюю ночь без шампанского, его выбирают 85% россиян, а вот за вино проголосовали 66% опрошенных, крепкие напитки предпочитают 24%.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.



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