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Девушки превращаются в бородатых бруталок из-за этого бьюти-тренда

Общество

Девушки столкнулись с проблемой растительности на лице из-за этого популярного тренда в соцсетях.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Эксперименты блогеров часто заканчиваются неудачно. В соцсетях есть тренд, благодаря которому якобы можно избавиться от пушка на лице и прыщей. Инфлюенсеры используют сухой спрей, пшикать на лицо, а потом проходятся по коже бритвой или триммером.

Одна из блогеров несколько месяцев применяла этот "плачевный лайфхак". Сначала ее все устраивало, эффект радовал, но потом у девушки стала расти щетина, как у мужчины. На смену лёгкому пушку пришли жесткие волосы.

Девушка призвала подписчиков не идти на поводу у сомнительных трендов и не проводить эксперименты. А сама блогер теперь решает проблему с бородой.

Уточнения

Щети́на (лат. saeta, seta) — жёсткий упругий волосяной покров у некоторых животных, а также сделанная из этого материала волосяная часть щёток и кистей.
Щетина, наряду с иглами, относится к кожным образованиям, являющимся модификацией утолщённых остевых волос в шерсти млекопитающих. Щетина издавна используется для изготовления щёток, кистей, сапожной дратвы, набивочных материалов и других изделий. Щетина встречается у разных видов млекопитающих — барсук, дикобраз, тенрек, но наибольшее хозяйственное значение имеет щетина домашних и диких свиней. У диких свиней густая, длинная щетина образует на холке и хребте гриву, приподнимающуюся при возбуждении, дикие свиньи являются объектом промысловой охоты в том числе и ради щетины.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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