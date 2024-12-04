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В Госдуме назвали лучший возраст для рождения первенца

Общество

По мнению Татьяны Буцкой, зампредседателя думского комитета, занимающегося вопросами семейной политики, наиболее подходящий возраст для первого рождения ребёнка — это период с 20 до 27 лет. Будучи человеком с медицинским образованием, она считает, что 17-18 лет не являются оптимальным возрастом для появления первенца.

семья на закате
Фото: Flickr by Eric Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
семья на закате

Депутат также обозначила, что согласно медицинским данным, как ранние, так и поздние роды могут быть нежелательными. Она указала на то, что процент недоношенных детей остаётся примерно одинаковым при любых временных рамках родов.

По её мнению, идеальной возрастной рамкой для появления первого ребёнка остаются именно 20-27 лет. Кроме того, Буцкая отметила, что между последующими родами желательно выдерживать промежуток в три года, передает NEWS. ru.

 

Уточнения

Татьяна Викторовна Бу́цкая (род. 8 мая 1975, Москва, РСФСР, СССР) — российский политический деятель, медик, писательница. Депутат Государственной Думы VIII созыва с 12 октября 2021 года, член фракции «Единая Россия».
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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