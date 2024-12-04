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Исследование показало, что дарят на Новый год большинство россиян

1:12
Общество

Каждый пятый человек в России (22%) не участвует в обмене новогодними подарками. Среди них есть как те, кто предпочитает дарить деньги, так и те, для кого эта традиция вовсе не интересна.

Шкаф с одеждой
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шкаф с одеждой

Около двух третей россиян все же покупают подарки на Новый год: 24% делают это внезапно, 22% планируют покупки за 2-3 недели, 15% начинают готовиться за месяц, а лишь каждый двадцатый (5%) тратится на подарки за несколько месяцев до праздника. Примечательно, что 22% не выходят на шопинг: среди них можно встретить сторонников идеи, что вместо подарков лучше презентовать деньги, передает РИА Новости.

Также стоит отметить, что россияне в возрасте 35-45 лет (75%) чаще покупают подарки по сравнению с более молодыми и более старыми людьми. Интересно, что чем выше уровень дохода, тем активнее граждане занимаются покупками. В группе с заработком от 100 тысяч рублей в месяц наблюдается наибольший процент спонтанных покупок подарков — их доля составляет 37%.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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