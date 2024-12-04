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В России в 2025 году сократятся выдачи розничных кредитов

1:20
Общество

По прогнозам ВТБ, в 2025 году банки России намерены снизить объем кредитования физических лиц на 30% по сравнению с текущим годом, что приведет к дальнейшему охлаждению на рынке потребительских кредитов минимум в 1,5 раза.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Ожидается, что в следующем году кредитные учреждения выдадут порядка 9,5 триллиона рублей, тогда как в 2024 году объем кредитов, скорее всего, составит примерно 13,3 триллиона рублей, что на 18% ниже показателей 2023 года. Данный тренд указывает на нарастающее охлаждение кредитного рынка для населения.

Банк связывает данный процесс с рядом факторов: стойкостью высоких процентных ставок и радикальным ужесточением риск-менеджмента Центрального банка России, передает РИА Новости.

В следующем году также существенно замедлятся темпы роста кредитного портфеля. В 2024 году ожидается увеличение объема до 40 триллионов рублей с приростом 14%, тогда как в 2025 году прирост составит не более 5%, достигнув 41-42 триллионов рублей.

 

 

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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